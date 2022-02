Neem de touwtjes in handen in Apex Legends: Defiance – Gameplay-trailer

EA en Respawn Entertainment hebben een gloednieuwe gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Defiance. Deze grote update voor de bekroonde Battle Royale introduceert de tijdelijke 9v9-modus Control, een nieuwe Battle Pass, de Legend Mad Maggie en nog veel meer.

Voor een overzicht van wat er nieuw is in Apex Legends: Defiance, kijk hieronder:

• Nieuwe modus: Control – Deze nieuwe tijdelijke modus, die de eerste drie weken van Defiance beschikbaar is, biedt spelers een gloednieuwe manier om te genieten van Apex Legends. Control zorgt voor een bloedstollend 9v9-gevecht en geeft twee teams de kans om punten op de map te veroveren en bezetten. Teamwork is cruciaal om te winnen, omdat de modus de grootste teams tot nu toe bevat en Legends nieuwe manieren moeten vinden om alles uit hun squads te halen.

• Nieuwe Legend: Mad Maggie – Na een snel en eerlijk proces is de oorlogscrimineel en genadeloze punkrock warlord Mad Maggie veroordeeld om mee te doen aan de Apex Games. Wat ze tekortkomt aan empathie en menselijk fatsoen, compenseert ze met koppigheid en rauwe woestheid. En terwijl haar machteloze woede het onvermijdelijke alleen maar uitstelt, weet ze ons allemaal te vermaken.

• Gesaboteerd Olympus – Een lafhartige, heimelijke aanval die is opgezet door de nieuwe Legend Mad Maggie heeft chaos gezaaid op Olympus, waardoor objecten en gebouwen door de hele stad zijn geteleporteerd. Terwijl de sabotage van Mad Maggie de natuurlijke orde heeft verstoord, moeten Legends zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving om te kunnen overleven.

• Nieuwe Battle Pass – Dankzij het krachtige nieuwe leiderschap zijn de Apex Games spannender dan ooit! Legends krijgen de kans om te laten zien wie ze zijn met nieuwe cosmetische items, music packs, laadschermen, emotes en nog veel meer.

• Viering van driejarig jubileum – Tijdens de eerste drie weken van Defiance kunnen Legends ter ere van het driejarig bestaan van Apex Legends speciale beloningen verzilveren, waaronder Legend-unlocks!

Apex Legends: Defiance is vanaf 8 februari beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc via Origin en Steam.