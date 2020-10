Sony heeft laten weten welke games er in oktober ‘gratis’ zijn voor PlayStation Plus-leden en dat zijn Need for Speed: Payback en Vampyr.

Sony kondigde de games vandaag aan voor PlayStation Plus en die zijn vanaf aanstaande dinsdag (6 oktober) binnen te halen als je een PlayStation Plus abonnement hebt.

Tot die tijd heb je nog de kans om de PlayStation Plus-games van september (PUBG en Street Fighter 5) op te pikken.