Need for Speed: Hot Pursuit Remastered verschijnt op 6 november

Na maanden van teasen en speculatie is de kogel door de kerk: EA heeft een remaster van Need for Speed: Hot Pursuit (2010) aangekondigd voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

De remaster van Need for Speed Hot Pursuit zal vanaf 6 november verkrijgbaar zijn en zal niet alleen visuele geüpgradet worden, maar ook crossplay ondersteuning en ‘quality of life’ verbeteringen. EA ging overigens niet verder in op deze verbeteringen.

De remaster zal overigens op de pc, Xbox One X en PlayStation 4 Pro in 4K en 60fps draaien en natuurlijk alle eerder verschenen add-ons bevatten.

Ook zal Autolog weer worden geïntroduceerd, wat eigenlijk een online klassement is waar je tijden met die van je vrienden en alle andere spelers van de game kunt vergelijken.