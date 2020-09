Nederlandse studio Vlambeer sluit haar deuren

Met hun tienjarig jubileum kondigde de Nederlandse studio Vlambeer aan hun deuren te gaan sluiten. De studio deelde dit besluit in een reeks tweets.

Waar veel studio’s sluiten vanwege controverse of tegenvallende verkoopcijfers, had Vlambeer simpelweg het gevoel dat het er de juiste tijd voor was. Kort daarop gaven ze aan dat hun nieuwste project, Ultrabugs, nog steeds uit zal komen. Ook hoopte het duo dat ze hun oudere games nog support konden geven in de toekomst. Na Ultrabugs zal de studio in ieder geval geen games meer gaan uitbrengen.

Vlambeer bestond uit Rami Ismail en Jan Willem Nijman. Een aantal van hun bekende titels zijn Ridiculous Fishing, Luftrausers en Nuclear Throne. Nijman is op dit moment ook nog bezig met Discroom, dat later dit jaar het levenslicht zal zien.