Nederlandse bodybuilder te zien in Borderlands-film

Nederlander Olivier Richters, bekend als de Dutch Giant, zal een rol gaan spelen in de aankomende Borderlands-film. Hij zal Krom gaan spelen, een van de bosses uit de game.

Er zijn al velen castleden bekend voor de film, die geregisseerd zal worden door Eli Roth. Zo zullen Kevin Hart, Jamie Lee Curtis en Cate Blanchett ook rollen gaan spelen. Dit is overigens niet de eerste Hollywood-film waar de Nederlandse Richters in zal verschijnen. Hij zal binnenkort ook te zien zijn in Black Widow en The King’s Man.