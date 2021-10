NBA 2K22 Review – Locked Down With You

Ik moet iets bekennen voordat ik begin met de review voor NBA 2K22. Toen ik begon met NBA 2K22 had ik niet de beste ervaring. Ik kom nog van een tijd waarbij NBA 2K10 op PSP de basketbal game was voor mij. Ik hield de NBA 2K-reeks sindsdien niet bij. Er waren andere games gekomen die mijn interesse hebben gekregen; waardoor ik de andere games niet heb bijgehouden. Ik keek er naar uit om 2K22 te mogen reviewen. Na een rocky start ben ik bij de game gebleven en heb een mijn mening over het spel gereed. Without further ado, enjoy!



MyCareer

NBA 2K22 heeft een goed aantal game modes waar spelers hun basketball skills kunnen ontwikkelen en natuurlijk laten zien. Van standaard modes waarin jij als verschillende NBA én WNBA-teams kan spelen. Andere modes zijn ook terug van de voorgaande NBA 2K games. Zoals MyCareer, MyTeam, 2KU en uiteraard ook de onlinemodes waar spelers hun skills aan anderen kunnen tonen.

Het meest interessante aspect dat verschilt in alle modes is MyCareer. Er is een groot deel hetzelfde gebleven. Jij speelt als een opkomende ster die de NBA nog nooit heeft gezien. Wat dit interessant maakt is dat er een sandbox in is verwerkt. Wat betekent dat jouw personage door een stad kan lopen, trainen, online potjes spelen tegen andere gecreëerde spelers en verschillende uitdagingen kan doen. Is dit een gaaf idee? Ja, absoluut! Hoe werkt het in praktijk? Niet optimaal. Ik ben niet de grootste fan dat het online is. Ik heb een aantal performance issues; zoals frame drops in de open wereld, heel wat audio issues en freezes waardoor ik de game moest afsluiten. Ik had graag een single player optie gewild. Op die manier ben je niet afhankelijk van andere spelers om bepaalde quests in de wereld te halen. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik geen quests af kon maken, omdat er geen andere personen beschikbaar waren. Zoals ik al zei, een volledige single player optie zou goed zijn geweest of helemaal geen sandbox.

NBA 2K22 heeft genoeg game modes om spelers veel plezier te geven en dat is goed! Dat zorgt voor genoeg variatie waar spelers hun tijd in kunnen stoppen. Alleen ben ik zelf lang geen fan van alle game modes. Zoals MyTeam en het online aspect waar spelers spelen als hun eigen personage die boven level 90 is. Ik word niet warm van MyTeam. Het is leuk om het zo nu en dan te spelen, maar ik zie mijzelf niet steeds terugkomen. Het is leuk om dingen vrij te kunnen spelen in de game, maar op een gegeven moment houdt dat op. De andere game modes zijn simpel weg niet voor mij. Het zijn geen slechte modes, maar ik had geen ervaringen die bleven hangen en onvergetelijk waren.

Online spelen tegen created characters is niet leuk, omdat de meeste mensen een personage hebben boven level 90. Je kan jouw personage ook levelen in MyCareer en dat doe je door VC te gebruiken. De valuta van het spel. Je kan VC verdienen door quests te doen, potjes te winnen, verder komen in MyCareer en je kan het ook kopen met echt geld. Voor de rest is online wel prima in NBA 2K22. Ik heb tot zover geen lag meegemaakt, de framerate is erg stabiel en je kan snel genoeg matches vinden als je met de standaard NBA teams speelt.

Al deze game modes zijn allemaal leuk en aardig, maar het is niks zonder de gameplay.

Mamba Mentality of toch niks nieuws?

De gameplay van NBA 2K22 is best interessant. Het is vrij realistisch, wat een goede uitdaging brengt in gameplay. Je moet het spel enigszins strategisch aanpakken voor het beste resultaat. Ik wist dat niet toen ik begon met NBA 2K22 en vond het maar niks aan. Ik heb al mijn schoten gemist of werden geblokkeerd, terwijl de tegenpartij alles raakte. Dat heeft mijn ervaring erg gehinderd. Toen ik later wat onderzoek heb gedaan ben ik erachter gekomen dat het verstandig is om strategischer te kijken naar NBA 2K22. Hiermee bedoel ik dat je moet kijken naar openingen, spelers die vrij staan, jouw aanpak tijdens het aanvallen en verdedigen. Toen merkte ik een daadwerkelijk verschil in mijn manier van spelen en het resultaat binnen de game. Ik won steeds meer en meer potjes, ik heb steeds minder schoten gemist en heb zelfs gezorgd voor mooie dunks. Je moet alert blijven tijdens het spelen en dat is echt van invloed op het uiteindelijke resultaat. Je kan oefenen door het spel gewoon te spelen en je leert het spel ook op die manier spelen, maar game modes zoals 2KU zijn gemaakt om jou te helpen. Persoonlijk heb ik niet veel gebruik gemaakt van 2KU; ik houd ervan om het spel te spelen en op die manier beter te worden.

Dat geldt niet alleen voor standaard potjes, maar ook voor modes zoals MyCareer en MyTeam. Dat is ook hetgeen wat mij trekt aan de game, het strategische element waardoor je steeds alert moet blijven. Als je steeds probeert 3-pointers te raken, door defensie heen te rennen voor een dunk of zelfs de bal meteen schiet voordat je daadwerkelijk stil staat dan gaat het gauw mis. Voor nieuwe spelers en spelers die de recente games niet hebben gespeeld zal het een learning curve hebben. Dat is het meest verassende element van de gameplay, een learning curve die je niet zo snel ziet aankomen. Persoonlijk vind ik dat erg gaaf! Het is een element dat de game toch uniek maakt voor mij, dat komt ook niet heb zien aankomen. Nu ik op mijn ervaring reflecteer zou ik zeggen dat dat mijn perceptie veranderd heeft.

De gameplay is verre van perfect. Soms heb je momenten die je erg kunnen frustreren. Zoals tegenstanders (zowel online en offline) die punten scoren, ondanks dat jij ze verdedigt; rebounds die niet altijd even logisch zijn of zelfs momenten waarbij jouw team besluit niet te willen verdedigen. Wat ik bedoel met mijn laatste punt is dat één of twee AI spelers soms op een andere positie op het veld staan wat bepaalde plekken open laat. Zij verdedigen dan niet iemand anders, maar staan nog in het midden of net buiten het veld wat niet logisch is. Dat gebeurt niet vaak, maar wanneer het gebeurt dan is dat erg frustrerend. Houd er rekening mee dat het waarschijnlijk niet bij iedereen gebeurt, maar ik vond het wel opmerkelijk genoeg om op te noemen.

Over het algemeen ben ik aangenaam verrast met de gameplay. Misschien is dit niks nieuws voor mensen die ervaring hebben met de NBA 2K games van de afgelopen jaren, maar het is wel nieuw voor mij. Ik ben daarom erg blij dat ik bij het spel ben gebleven ondanks mijn ervaring toen ik er mee was begonnen.

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn

Ondanks dat ik zo positief ben over NBA 2K22 zijn er ook dingen waar ik zelf niet heel enthousiast over ben. De game zit nog steeds vol met bugs en soms gamebreaking glitches wat daadwerkelijk invloed heeft gehad op mijn ervaring. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mijn console bevroor tijdens het spelen en dat ik de game moest afsluiten en opnieuw opstarten om door te kunnen gaan. Ik heb zelfs meegemaakt dat de game mijn console helemaal uit heeft gezet. Dat is vrij frustrerend als je eenmaal bezig bent met een online game of een potje bijna wint. Gelukkig heb ik dat maar één keer meegemaakt, maar het is alles behalve fijn.

NBA 2K22 heeft nog steeds microtransactions die mee zijn genomen uit voorgaande titels en daar ben ik niet blij mee. Ik had het graag anders gezien, maar het is helaas niet zo. Ik kan nu wel schrijven over hoe tegen microtransactions ik ben, maar ik zal heel eerlijk zijn, het heeft geen nut. De beste manier om tegen microtransactions te gaan is om te spreken met jouw portemonnee en ze niet te kopen. Is het aantrekkelijk om jouw personage snel naar een hoog niveau te krijgen in MyCareer? Zeker. Is het aantrekkelijk om een glimmende kaart te krijgen van jouw favoriete speler in MyTeam? Absoluut. Is het nodig? Nee. Ik probeer microtransactions zoveel mogelijk te negeren en te genieten van het spel dat er is.

Conclusie

In conclusie, wat vind ik van NBA 2K22? Ik moet zeggen dat ik het spel steeds meer waardeer. Ik had een hele slechte start, tot het punt waarbij ik het spel niet eens wou aankijken. Naar een game die ik op momenten niet kan wegleggen. Is het een perfect spel? Nee zeker niet, maar het is wel één van de leukste games die ik in recente tijd heb gespeeld. Ik raad NBA 2K22 zeker aan! Het is erg leuk, houd je bezig en biedt genoeg uitdaging. Als je door de tekortkomingen kan kijken zal een spel vinden waar je best wat tijd in kan stoppen.

Uitgever: 2K Games

Ontwikkelaar: Visual Concepts

Releasedatum:: 9 september 2021

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Gespeeld op: Xbox Series X