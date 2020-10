NBA 2K21 krijgt net als voorganger commercials die niet te skippen zijn

NBA 2K21 is onlangs voorzien van een update, waarmee er nu weer advertenties in de game zitten die je helaas niet kunt overslaan.

Spelers van de basketbalgame kwamen er onlangs achter dat deze advertenties weer aan de game toegevoegd zijn. Enige pluspunt is dat deze alleen worden getoond tijdens het laden en ook niet langer duren.

Echter kan de uitgever op Reddit niet op al te zachtzinnige reacties rekenen. Vele vragen zich namelijk af waarom het überhaupt mogelijk is dat in een game van 60+ euro die ook nog gevuld is met transacties, ook nog advertenties zitten.

Stevivor heeft geverifieerd dat de advertenties op alle platforms worden afgespeeld, op pc, PS4 en Xbox One. De advertentie die de site kreeg, was een advertentie voor de Oculus Quest 2 VR-headset. Het speelde voor aflevering zeven van MyTEAM seizoen 2, een in-game tv-show die voor de wedstrijd speelt.

Spelers moeten overigens wachten tot de advertentie is afgelopen voordat ze op doorgaan kunnen klikken en verder kunnen gaan. Als je denkt dat dit bekend in de oren klinkt, komt dat omdat 2K Games ergens na de lancering ook advertenties heeft toegevoegd die niet kunnen worden overgeslagen met NBA 2K20 – de game van vorig jaar.

EA probeerde ook al iets dergelijks met UFC 4 vorige maand, maar besloot door de negatieve feedback het er weer uit te halen. Hun implementatie ging dan ook een stukje verder door de advertenties tijdens replays in een wedstrijd werden getoond.

Wat vinden jullie van deze nieuwe ontwikkeling in games? Laat het ons vooral weten in de reacties!