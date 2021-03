Naughty Dog werkt blijkbaar aan multiplayer game voor PlayStation 5

In een vacature van The Last of Us-ontwikkelaar is informatie over een mogelijk nieuwe game die in ontwikkeling is. Deze zou namelijk een multiplayer gaan bevatten en Naughty Dog is van plan om zelfs een in-game economie erin te verwerken.

In de vacature (gespot door GameSpot) is Naugthy Dog namelijk op zoek naar een multiplayer economy designer. Degene wordt verantwoordelijk voor het maken van een betekenisvolle beloningsysteem, die ervoor moet zorgen dat spelers de game langer blijven spelen.

Naughty Dog maakt specifiek melding van ‘wegen voor zelfexpressie’, wat doorgaans verwijst naar customziation-opties en cosmetica. De vacature bevestigt ook dat de gekozen kandidaat zal samenwerken met het live ops-team van de game, wat een aanwijzing kan zijn dat dit een groot project is voor Naughty Dog.

Wat het zou kunnen zijn is niet bekend. De pagina vermeldt geen naam, genre of zelfs wat voor soort multiplayer-game het is. Naughty Dog heeft in het verleden vaker een multiplayer gedaan, met name met Uncharted en de originele Last of Us, maar dit klinkt als iets groters.

Voorafgaand aan de release van The Last of Us Part 2, bevestigde de ontwikkelaar dat er veel werk is verzet in een multiplayer-modus die de studio besloot te pauzeren om de kerngame af te maken. Als deze vacature voor die geëvolueerde Factions-multiplayer is, zal het waarschijnlijk een op zichzelf staand spel zijn.