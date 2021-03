Naughty Dog werkt aan meerdere projecten

Neil Druckmann, co-president van Naughty Dog, heeft iets interessants geplaatst op zijn Twitter account. Dat heeft te maken met nieuwe projecten van Naughty Dog.



Neil Druckmann is erg actief op Twitter. Daar heeft hij ook een interactie met veel fans van zijn werk. Hij krijgt veel vragen gesteld, waaronder over nieuwe projecten van Naughty Dog. Druckmann heeft het volgende gezegd over toekomstige projecten.

“If you tweet at me, asking about a future project, I can’t say anything… Please stay patient. We have several cool things we can’t wait to share with you. As soon as we can, we will!”

Dit kan van alles betekenen. Druckmann geeft ook niets specifieks aan wanneer het komt op hetgeen waar zij aan werken. Dit wekt natuurlijk interesse op in fans die meer van Naughty Dog willen zien. Vorig jaar heeft Neil Druckmann ook gehint naar mogelijk nieuwe projecten voor Naughty Dog. Hier staat er meer informatie over. Er is altijd een kans dat wij wat te horen krijgen tijdens een State of Play van Sony.

Er is momenteel geen woord over wanneer de volgende State of Play zal plaatsvinden, dus daar moeten wij op wachten. Op dit moment zijn er ook geen hints naar wat Naughty Dog’s nieuwe projecten kunnen zijn. Het geeft fans wel iets om naar uit te kijken. Wij kunnen er wel van uit gaan dat de projecten PlayStation 5 exclusives zullen zijn.

Naughty Dog staat bekend om sterke verhalen en visueel indrukwekkende games. The Last of Us is daar een mooi voorbeeld van. Ondanks dat het verhaal van The Last of Us Part 2 gemixed is onder fans, is iedereen het er mee eens dat de game op het grafisch gebied er geweldig uit ziet.