Naughty Dog heeft een overzicht van het verhaal van The Last of Us 3 geschreven

Neil Druckmann laat weten dat het verhaal van The Last of Us 3 al in grote lijnen is geschreven en hoopt dat dit ooit het groene licht van Sony zal krijgen.

Tijdens een aflevering van de Script Apart podcast meldde Neil Druckmann dat hij en Halley Gross een overzicht van het verhaal van The Last of Us 3 op papier heeft staan.

Druckmann wilde uiteraard niet te ver op details in gaan, maar liet wel weten dat dit verhaal voortborduurt op het verhaal van het tweede deel. Hij geeft ook aan dat het team op dit moment niet werkt aan een derde deel, maar hoopt wel dat ooit te mogen doen.

De mede-president is namelijk van mening dat het maken van games ‘veel werk’ nodig hebben en dat je ervoor moet zorgen dat je ‘gefascineerd bent door het idee dat je hebt’.

“We hebben nu twee games waarvan ik voel dat ze iets universeels spreken en ook een heel persoonlijk verhaal voor deze personages vertellen”,

aldus Druckmann.

“Bij één game is er geen patroon van wat een franchise is. Met twee games begint er nu een patroon te ontstaan ​​- nu heb ik het gevoel dat er een aantal structurele en thematische thema’s zijn waar je je aan moet houden als je een derde game maakt. “

In de podcast bespreekt Druckmann ook meer over The Last of Us 2 en de aankomende HBO-serie die zal draaien rond een vernieuwde verhaalvertelling van de gebeurtenissen van de eerste game. De Russische filmmaker Kantemir Balagov zal de pilot voor de serie regisseren en wordt geleid door Craig Mazin van Tsjernobyl en de uitvoerend producent en schrijver is Neil Druckmann.

Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk waar Naughty Dog aan werkt. Volgens gespeculeer is de ontwikkelaar bezig met een remake van Uncharted, maar wordt er ook geroddeld over een multiplayer game die in samenwerking met Sony Bend Studio wordt ontwikkeld.