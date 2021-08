Naughty Dog vacatures verklappen standalone multiplayer game

Naughty Dog is sinds de release van The Last of Us Part 2 opvallend stil. Ondanks wat geruchten is de ontwikkelaar in ieder geval met een standalone multiplayer game bezig.

Er werd namelijk gespeculeerd dat Naughty Dog bezig zou zijn met een Uncharted remake, nadat die eerst bij Sony Bend in ontwikkeling zou zijn geweest.

Of dit nog steeds het geval is, blijft vooralsnog een mysterie, maar wel weten we nu zeker dat de ontwikkelaar bezig is met een standalone multiplayer game. Als wij ergens onze geld op zouden moeten zetten, zou het toch op een opvolger van Factions zijn.

De ontwikkelaar was daar al mee bezig toen de game nog in ontwikkeling was, maar doordat de singleplayer meer prioriteit werd, belandde deze op de plank. Onlangs werd er in de bestanden van de game verwijzingen naar een mogelijke Battle Royale modus gevonden. Alhoewel ons dat een beetje onwaarschijnlijk lijkt.

We zullen echter nog geduldig af moeten wachten, maar we weten in ieder geval wel wat we ongeveer kunnen verwachten.