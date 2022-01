Naughty Dog lijkt komst nieuwe Uncharted niet helemaal uit te sluiten

Het is niet zo dat er op dit moment een opvolger is voor Uncharted 4/ Lost Legacy, maar een ontwikkelaar bij Naughty Dog zegt nooit nooit te zeggen als het neerkomt op een nieuw deel in de serie.

Dit jaar lijkt de serie juist weer een opleving te krijgen door de release van de Legacy of Thieves collection en de film die volgende maand in de bioscopen moet draaien.

Volgens Shaun Escayg, een veteraan van Naughty Dog, is het zeker mogelijk dat de serie weer wordt opgepikt. Naughty Dog was na de release van Uncharted: Lost Legacy druk bezig met The Last of Us Part 2 en leek de Uncharted serie achter zich te hebben gelaten. Helemaal toen president Neil Druckmann liet weten dat hij graag een Uncharted game zou spelen waar hij zelf niet bij betrokken zou zijn.

Escayg meldt namelijk aan Gamesradar het volgende over een nieuwe Uncharted:

“Ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat we nooit nooit kunnen zeggen. Ja. Uncharted is een franchise waar we van houden – waar de studio dol op is. Het is een wereld waar we meer van willen zien. Dus dat kan ik zeker zeggen.”

Het leek er in eerste instantie ook op dat de spin-off met Chloe Frazer de serie nieuw leven in zou kunnen blazen door andere personages uit de lore op de voorgrond te zetten. En zeg nou zelf: wie zou er nou geen spin-off met Sully en Sam Drake willen zien?!