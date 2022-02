Nacon lijft Daedalic Entertainment in

Nacon heeft laten weten The Lord of the Ring: Gollum-ontwikkelaar Daedalic Entertainment over te nemen.

De twee partijen werken al samen aan de eerder genoemde game, maar Nacon vond dat het bedrijf ook alleen voor hun moest blijven ontwikkelen. Hiermee gaat een bedrag van 32 miljoen euro gepaard. Daar kan in 2026 nog een bonus bij komen in 2026, als bepaalde doelen zijn bereikt.

Volgens Nacon zal er overigens niks bij de ontwikkelaar veranderen en blijft het bedrijf zelfstandig opereren. Alle 87 werknemers van het Duitse Daedalic Entertainment gaan werken voor het nieuwe bedrijf. Volgens Nacon blijven de oprichter en de chief operating officer beiden leiding geven aan het bedrijf. Daedalic krijgt ‘een hoge mate van autonomie op het gebied van ontwikkeling en uitgave’.

Daedalic is op dit moment druk bezig met The Lord of the Rings: Gollum dat in het eerste kwartaal van dit jaar. In deze avonturengame stappen spelers in de voetsporen van de gelijknamige personage. Ook andere personages als Gandalff en elfenkoning Thranduil zullen hun opwachting maken, zoals eerder in trailers te zien was. Daedelic is overigens ook geen kleine jongen qua ontwikkelaar, want het heeft meer dan 90 games ontwikkeld. Denk hierbij aan Ken Follett’s The Pillars of the Earth, de Deponia-reeks en Shadow Tactics.