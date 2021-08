Nacon kondigt acquisitie van CREA-TURE Studios aan

Nadat Nacon de afgelopen drie jaar al 11 andere studios overnam, maakt deze nieuwe transactie het Nacon mogelijk zijn positie als ontwikkelaar-uitgever te consolideren en zijn expertise in de productie van kwaliteitsgames te versterken.

Nacon maakt bekend dat het bedrijf een protocol heeft ondertekend voor de 100% acquisitie van CREA-TURE Studios. Door deze transactie kan Nacon ondersteuning bieden aan de opmerkelijke knowhow van het ontwikkelteam dat is gespecialiseerd in het maken van skateboarding-games. Met de acquisitie van CREA-TURE Studios versterkt Nacon zijn positie in de veelbelovende sportsimulatie-niche, zowel op pc als op consoles.

De reputatie van CREA-TURE Studios is gebouwd op de enorme ervaring van de oprichters, Marc-Andre Houde (20 jaar ervaring in animatie en omgevingsopbouw binnen bedrijven als Ubisoft, Square Enix en Warner) en Vincent Da Silva (bijna 25 jaar ervaring in programmeren en projectmanagement voor bedrijven als Behaviour, Hibernum en Warner).

De twee oprichters blijven leiding geven aan het CREA-TURE Studios-team, waarbij ze een grote mate van vrijheid krijgen voor de creatieve aspecten van hun producties, terwijl ze profiteren van de commerciële, redactionele en marketinggerichte support van Nacons teams.

Session claimt “de meest authentieke ervaring” in skateboarding te zijn en was oorspronkelijk gepland voor pc en Xbox One. Een vroege versie van de game is sinds september 2019 speelbaar op Steam Early Access en Xbox Game Preview. Aangezien de game inmiddels 86% positieve recensies heeft gekregen, is besloten om de volledige versie van Session te lanceren voor Xbox Series, PS5, Xbox One, PS4 en pc.

“Deze acquisitie maakt deel uit van onze voortdurende externe groeistrategie en stelt ons in staat om onze portfolio in het sportgamesegment verder uit te breiden. We verwelkomen met veel plezier de talenten van CREA-TURE Studios, en de expertise en passie die zij meebrengen om onze videogame-business te versterken,” aldus Alain Falc, CEO van Nacon.

“We worden met veel plezier lid van de NACON-groep, die meer dan 30 jaar ervaring in deze sector heeft. Dit is een geweldige kans om onze ontwikkeling te versnellen en nog meer opwindende games te leveren,” aldus Marc- Andre? Houde en Vincent Da Silva, oprichters van CREA-TURE Studios.

Deze nieuwe externe groei-transactie past perfect in het NACON 2023-plan, waarmee Nacon een leider in de ‘AA’ videogames-markt wil worden.

De videogames-divisie van Nacon heeft na deze acquisitie 12 ontwikkellocaties (7 in Frankrijk, 1 in België, 1 in Italië, 2 in Canada en 1 in Australië) met in totaal meer dan 500 ontwikkelaars, ondersteund door een publishing-team van meer dan 60 personen.