Nacon komt ook dit jaar met hun online persconferentie genaamd Connect. Op 6 juli kunnen we updates verwachten van de projecten van de uitgever.

Tijdens de presentatie worden diverse grote projecten getoond, waaronder Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade – Swansong en Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Nacon Connect vindt op 6 juli 19:00 onze tijd plaats en zal uiteraard ook op deze site te volgen zijn.