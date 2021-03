Six Days in Fallujah uitgever Victura komt terug van eerdere uitingen over de game, die zij eerder niet als ‘politiek commentaar’ wilde beschouwen.

In een bericht op Twitter laat de uitgever weten de gebeurtenissen die in de aankomende titel worden afgebeeld, ‘onafscheidelijk’ zijn van hun politieke context. Victura legde ook uit hoe het verhaal van Six Days in Fallujah tot stand kwam, door te melden dat het gebaseerd is op de ervaringen van ‘tientallen’ Amerikaanse soldaten, evenals 26 Iraakse burgers.

Dit is een ommekeer voor de uitgever, waarvan CEO Peter Tamte eerder juist claimde dat de game geen ‘politiek commentaar’ is. Dit resulteerde op veel kritische vragen, zoals hoe deze game kan bestaan zonder politieke elementen.

De uitgever komt daar nu van terug middels het volgende statement:

“We begrijpen dat de gebeurtenissen in Six Days in Fallujah onafscheidelijk zijn van de politiek. Hier is hoe de game stemmen geeft aan een verscheidenheid aan perspectieven: De verhalen in Six Days in Fallujah worden verteld door middel van gameplay en documentaire beelden met militairen en burgers met uiteenlopende ervaringen en meningen over de oorlog in Irak. Tot dusver hebben 26 Iraakse burgers en tientallen soldaten de moeilijkste momenten van hun leven met ons gedeeld, dus we kunnen ze met jullie delen, in hun woorden.

De documentaire segmenten bespreken veel moeilijke onderwerpen, waaronder de gebeurtenissen en politieke beslissingen die hebben geleid tot de Fallujah-veldslagen en de nasleep ervan. Hoewel we niet toestaan ​​dat spelers witte fosfor als wapen gebruiken tijdens het spelen, wordt het gebruik ervan beschreven tijdens de documentaire segmenten.

Tijdens het spelen zullen spelers deelnemen aan verhalen die context krijgen via de documentaire segmenten. Elke missie daagt spelers uit om echte militaire en civiele scenario’s uit de strijd interactief op te lossen, waardoor een perspectief wordt geboden op stedelijke oorlogsvoering die niet mogelijk is via andere media. Wij geloven dat de verhalen over de offers van deze generatie het verdienen om verteld te worden door de mariniers, soldaten en burgers die er waren.

We vertrouwen erop dat je het spel – net als de gebeurtenissen die het nabootst – complex zult vinden.

Six Days in Fallujah werd oorspronkelijk in 2009 aangekondigd, maar helaas ook weer geannuleerd door uitgever Konami. Vorige maand hoorden we dat de game toch weer van de plank gehaald werd, maar wel door een andere uitgever en door een andere ontwikkelaar wordt gemaakt.

Dit weekend schreef onze Niek nog een column over de combinatie politiek en games, maar wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? Laat het ons vooral weten in de reacties!