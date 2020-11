Je leest het goed, My Name is Mayo heeft een vervolg!

De game die de meeste gamers kennen als de makkelijkste platinum trophy, is terug! Het is allemaal even belachelijk (deze keer zelfs met minigames zoals ‘flappy mayo’) met random feitjes, gekke verhaallijnen en uiteraard nog een makkelijke platinum trophy. Dit alles voor iets meer dan een euro.. Check de launch trailer hieronder!