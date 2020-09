Multiplayer van Disintegration wordt al stopgezet

Triest, maar waar: binnen drie maanden na release wordt de multiplayer van Disintegration al stopgezet.

Ontwikkelaar V1 Interactive is op dit moment al bezig met het verwijderen van de in-game store en zal de komende tijd steeds meer multiplayerfunctionaliteiten uitschakelen. Rond 17 november zal de gehele multiplayermodus worden gestopt. Het zal nog wel mogelijk zijn om de singleplayermodus te spelen, al zal dit niet veel betekenen voor fans van het spel aangezien het spel wordt gedragen door het online spelen. Via een blogpost gaf de studio de reden aan voor deze keuze:

We have made the difficult decision to remove Disintegration’s multiplayer modes from the game across all platforms. This will be done in phases over the coming months, starting today with the removal of the in-game store, and will conclude on November 17th with the full removal of multiplayer. The single player campaign will remain fully playable moving forward.

From both the development team at V1 Interactive and publishing group at Private Division, we stand by the creative risks taken to launch such a unique, genre-bending game created by this small but talented and passionate team. While our player base showed interest in the single player campaign, the game unfortunately struggled to build a significant audience necessary for a compelling multiplayer experience. After weighing options, we have collectively made the decision to sunset the multiplayer support.