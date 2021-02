Multiplayer modi Watch Dogs Legion komen in maart

Ubisoft heeft laten weten dat de multiplayer modi voor Watch Dogs Legion op 9 maart zullen verschijnen.

De multiplayer, die in november al werd aangekondigd door de Franse uitgever, zal gratis zijn voor degene die de game hebben gekocht en komt naar de pc, PlayStation en Xbox-versies. De modi zullen via een update uitkomen.

De update brengt vier nieuwe modi met zich mee waarmee je grote schade aan kunt richten in het Londen van de toekomst, en je kunt de open wereld in co-op spelen of deelnemen aan meer uitdagende missie gebaseerde ervaringen in Tactical Ops.

Ubisoft zou de multiplayer-modi van Watch Dogs Legion op 3 december lanceren in een speciale patch, maar dankzij talloze problemen met de game – inclusief progressie gerelateerde bugs die alle voortgang in sommige versies van de game stopzetten – besloot de ontwikkelaar de patch uit te stellen naar 2021.

Volgens een persbericht van Ubisoft, is dit waar je van kunt genieten als je de langverwachte update downloadt en speelt:

Free-roam open-world co-op waar spelers kunnen samenwerken met hun vrienden voor maximaal vier spelers en verken Londen, ontmoet stadsevenementen, voltooi uitdagingen en neem deel aan nevenactiviteiten.

Nieuwe co-op missies voor twee tot vier spelers die nieuwe co-op gameplay-mechanica gebruiken en spelers de kans geven om het perfecte team te rekruteren en terug te vechten tegen de bedreigingen van Londen bij de meest iconische bezienswaardigheden van de stad.

‘Leader of the Pack’, de eerste co-op voor vier spelers in Tactical Op die teamwerk en efficiëntie vereist. Dit bestaat uit vijf onderling verbonden verhalende missies die end-game vormen, gemaakt voor spelers die op zoek zijn naar een uitdaging.

Spelers moeten strategieën bedenken en effectief communiceren met hun teamgenoten en ervoor zorgen dat ze gadgets hebben geüpgraded en een sterke cast van personages hebben gerekruteerd.

De eerste beschikbare Player-vs-Player (PvP) -modus, Spiderbot Arena, waarin vier spelers gewapende spiderbots besturen en strijden in een hoge intensiteit free-for-all deathmatch.

Als je de Season Pass van de game hebt gehaald, krijg je ook nog toegang tot twee singleplayer missies, genaamd ‘Guardian Control’ en ‘Not in Our Name’.