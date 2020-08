Nintendo geeft voor een beperkte tijd flinke kortingen op multiplayer games. Deel the fun!

Deel the fun actie

Luigi’s Mansion 3, Overwatch, Unravel Two en ga zo maar door. Heel veel multiplayer games, zowel offline als online, zijn bij Nintendo in de aanbieding. Soms scheelt de aanschaf zelfs twee of drie tientjes. Op een speciale pagina kun je alle afgeprijsde games zien. Deze ‘Deel de Fun’ actie duurt tot 30 augustus, dus wees er snel bij.

Welke game ga jij halen?