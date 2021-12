Moss: Book 2 komt in de lente uit

Moss wist drie jaar geleden veel gamers te vermaken op de PlayStation VR en later ook zonder VR. Volgend jaar zal het tweede avontuur van het muisje in de (digitale) winkels komen te liggen.

Het vervolg zal dan ook direct naar het origineel afspelen. Quill wordt in het kasteel opgejaagd en moet met bondgenoten de wereld zien te redden. Deze wereld is uiteraard weer gevuld met nieuwe puzzels die opgelost moeten worden. Ook zien we in de bovenstaande trailer hoe het muisje naast zijn zwaard ook een hamer aan zijn arsenaal krijgt toegevoegd.