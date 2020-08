Mortal Shell krijgt releasedate

Goed nieuws voor de fans; ontwikkelaar Cold Symmetry heeft de lanceerdatum van Mortal Shell aangekondigd. Lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten.



Cold Symmetry kondigt aan dat we op 18 augustus onszelf in een nieuw omhulsel mogen hijsen. De Souls-like actie-RPG was een aantal weken geleden nog in een open bèta. Ook is er een onwijs vette trailer online gekomen, welke ons helemaal lekker maakt. We zien nog meer van de onheilspellende wereld en nog meer van de spannende actie.

Mortal Shell is duisterder dan duister. Zelfs Dark Souls en Bloodborne lijken vrij mak in vergelijking, maar of de game zich daar aan kan meten is nog maar de vraag. Hebben jullie de beta gespeeld? Zo ja, wat vonden jullie ervan? De game komt uit voor de PS54, Xbox One en eerst als Epic Game Store exclusive. In 2021 kunnen spelers de game ook via Steam spelen.