Mortal Kombat-ontwikkelaar focust zich op volgende game

Fans van Mortal Kombat 11 zullen teleurgesteld zijn om te horen dat NetherRealm geen nieuwe DLC meer voor de game maakt. Echter legt de ontwikkelaar de focus nu geheel bij hun nieuwe game.

NetherRealm maakt namelijk via de onderstaande Tweet bekend dat ze na tweeënhalf jaar stoppen met nieuwe DLC voor Mortal Kombat 11.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end. — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021

Het is overigens niet duidelijk met welke game de studio bezig is. Er wordt gespeculeerd over een Injustice 3, maar ook een vechtgame met Marvel-personages. Wellicht dat men de DC-personages tegenover diens concurrentie gaat zetten?!

Helaas zullen we nog even geduld moeten hebben voor ze deze zullen onthullen. Het kan zo maar maanden duren voor we meer over dit project zullen horen. Wat hopen jullie dat NetherRealm Studios in ontwikkeling heeft? Laat het ons weten in de reacties.