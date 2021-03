Mortal Kombat-film uitgesteld

De aankomende Mortal Kombat-film is met een korte tijd uitgesteld. In plaats van op 16 april zal de film nu op 23 april in de Verenigde Staten te zien zijn.

Uitgever Warner Bros. bracht dit nieuws naar Polygon. Een reden voor het uitstel werd niet gegeven. De film zal tegelijk worden uitgebracht in de bioscopen en op HBO Max. In Nederland hebben we momenteel pech als we de film willen zien. HBO Max is in ons koude kikkerlandje namelijk niet beschikbaar. Verder geen er ook geen aanwijzingen dat bioscopen op korte termijn weer open zullen gaan.

De Mortal Kombat-film heeft al eerder met uitstel te maken gehad. Door het Coronavirus werd de film naar verschillende data verschoven voordat deze op eind april werd gezet.