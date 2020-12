Mortal Kombat film heeft een releasedatum

De nieuwe Mortal Kombat-film heeft na een aantal onzekere maanden dan toch een release date gekregen. Een tikkeltje later dan oorspronkelijk, maar toch eerder dan verwacht.

Als de bioscopen weer open zijn, waar we wel vanuit gaan, mogen we op 16 april 2021 plaatsnemen om van de brute actie te genieten. Dit maakt de producer Todd Garner op Twitter bekend. Onder het bericht wordt gevraagd naar een trailer, maar daar moeten we nog even op wachten. Op de vraag of het op ‘dag 1’ van het nieuwe jaar of later zal zijn, antwoord Garner dat het niet op de eerste dag van het nieuwe jaar zal zijn. Houdt vooral de IMDB-pagina in de gaten.

Wij zijn natuurlijk wel benieuwd en hopen vooral dat een stuk beter wordt dan de eerste film die uitkwam omtrent de franchise, in 1995. Hebben jullie deze gezien? Of waren jullie nog net te jong?