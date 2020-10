Mortal Kombat 11 nieuws geteased voor morgen

Warner Bros heeft een teaser op Twitter gezet voor Mortal Kombat 11. We hoeven overigens niet lang te wachten op het nieuwtje.

Eerder maakte creative director Ed Boon al bekend dat er inmiddels 8 miljoen exemplaren van Mortal Kombat 11 over de toonbank zijn gevlogen en dat het team er vooralsnog niet klaar mee is.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2020