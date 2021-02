Morgenavond nieuwe Nintendo Direct

Na bij een jaar van afwezigheid komt Nintendo eindelijk weer met een grootse Nintendo Direct, morgen avond 17 februari om 23:00 Nederlandse tijd.

Volgens het Twitter-account van Nintendo of America moet het een hele vette worden! Zo’n 50 minuten aan nieuws staat op het menu. Zou het al vast te maken hebben met de 35e verjaardag van The Legend of Zelda, wat op 21 februari is? Hopelijk krijgen we in ieder geval meer inzicht over onder andere Breath of the Wild 2.

Maar niet alleen Zelda verdiend wat nieuws! We willen inmiddels ook wel wat horen over de nieuw Metroid, en we hebben al enige tijd geen nieuwe Star Fox-games meer gezien! Dit is natuurlijk gissen en dromen, want het lijkt er op dat het voornamelijk over games zal gaan die in de eerste helft van 2021 uit gaan komen.

Je kunt de livestream morgen via deze link bekijken, maar uiteraard posten we een verse link en de nieuwtjes live morgen avond.Wat hopen jullie morgen te zien?