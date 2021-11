Morgen deelt FromSoftware 15 minuten aan Elden Ring gameplay

FromSoftware zal morgenmiddag om 16:00 een kwartier aan Elden Ring gameplay aan ons tonen.

De Dark Souls-ontwikkelaar zal dit op Bandai Namco’s Twitch en YouTube-pagina doen, dus het is wel handig als je die pagina’s even volgt.

De grootste FromSoftware-game tot nu toe, Elden Ring, werd tot leven gebracht door Hidetaka Miyazaki en George RR Martin en verschijnt op 25 februari 2022.

Oorspronkelijk gepland voor 21 januari, is de actie-RPG met iets meer dan een maand vertraagd vanwege de “diepte en strategische vrijheid van het spel” die de aanvankelijke verwachtingen van de ontwikkelaar overtreft.

Hoewel dat niet vreselijk lang wachten is, is het toch wachten, dus als je het wilt spelen voordat het in de schappen ligt, is er altijd de Elden Ring gesloten netwerktest die later deze maand komt (op de voorwaarde dat je je ervoor hebt aangemeld voordat de registratie is gesloten).

Degenen die zich op tijd hebben aangemeld en een Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 of PS5 bezitten, worden willekeurig geselecteerd om deel te nemen. De gesloten netwerktest zal van 12-15 november in vijf sessies kunnen worden gespeeld.