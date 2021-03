Monster Hunter krijgt bordspel

Binnenkort start de kickstarter campagne van Monster Hunter World: The Board Game, wat een bordspel is dat gebaseerd is op de gelijknamige game.

Monster Hunter World: The Board Game werd vorig jaar voor het eerst aan de wereld getoond. Het beloofd een fysiek bordspel te worden gebaseerd op Monster Hunter World uit 2018. Het hoofddoel en gameplay loop is min of meer hetzelfde. Kortom: men vormt teams met andere jagers, speurt gigantische monsters op, hakt stukjes van hun af en draagt die vervolgens als pantser.

De Kickstarter campagne van de game begint 20 april en loopt tot 3o april. Dus je hebt tien dagen de tijd om geld te doneren om “in het echt” te kunnen jagen. Om donateurs aan te trekken hebben de makers een gameplay video gemaakt om te laten zien hoe de game werkt.

Je kan deze trailer checken op de Dicebreaker website. Rathalos, Great Jagras, Anjanath en Tobi-Kadachi maken allemaal hun opwachting in de trailer.

De bordspel studio veteraan Steamforged zal de game van digitaal naar fysiek converteren en heeft hier volop ervaring mee. Zo hebben ze ondertussen een Dark Souls, Horizon Zero Dawn, Devil May Cry en Resident Evil 2 bordspel uitgebracht.

Als je dit indrukwekkende project zelf in handen wilt krijgen is er een starter toezegging van $70/£51. Hiervoor krijg je de Ancient Forest bioom, vier jagers, vier monsters en een dertig uur durende campagne die zich leent om te herspelen.

Als je de “volledige” ervaring wil zal je echter een stuk dieper in de buidel moeten tasten. Voor $297/£203 krijg je een vijfenzeventig uur durende campagne met vierentwintig miniatuurtjes en meer dan tweeduizend kaarten.

De eerstvolgende digitale Monster Hunter genaamd Rise komt 26 maart uit op Switch en zal volgend jaar op pc verschijnen.