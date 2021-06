Monster Hunter Stories 2 en nog meer Monster Hunter!

De Monster Hunter franchise krijgt weer genoeg updates. Zo is deel 2 van Stories onderweg en komt er volgende maand een cross-over in Rise.

Samenwerking in DLC

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin heeft zojuist een releasedatum gekregen. De game heeft zich tijdens de Capcom Showcase laten zien. Het verhaal gaat verder en de band tussen Riders en Monsters wordt nog meer op de proef gesteld. De mensheid speelt een belangrijke rol in dit nieuwe deel. Kan de chaos die er is ontstaan worden opgelost? Binnenkort komen we daar achter, want Monster Hunter Stories 2 verschijnt op 9 juli. Overigens verschijnt de extra content Palamute (een samenwerking met Monster Hunter Rise) kort na de release.

Daarnaast is er voor Monster Hunter Rise allerlei DLC aangekondigd. De komende weken tot aan de release van Monster Hunter Stories 2 verschijnen er extra kostuums, missies en nog veel meer. Capcom houdt ons dus voorlopig nog even vast met deze toffe franchise. Ben jij ook een echte Monster Hunter fan?