Monster Hunter: Rise-uitbreiding Sunbreak wordt uitgebracht op 30 juni

De uitbreiding Sunbreak voor Monster Hunter: Rise werd al eind 2021 aangekondigd, maar we weten nu eindelijk een releasedatum.

Er was vandaag een online presentatie van bijna twintig minuten over de Sunbreak-uitbreiding. Zo werden er nieuwe personages, omgevingen en uiteraard ook monsters getoond die we kunnen verwachten. Ook worden er nieuwe Master Rank-challenge quests toegevoegd, welke niet zijn getoond in de video.Wel belangrijk om te weten: spelers kunnen pas vanaf rank 7 aan de DLC beginnen, nadat ze de Serpent Goddess of Thunder-quest hebben afgerond. De releasedatum van 30 juni 2022 werd ook bekendgemaakt, wat over ongeveer twee maanden zal zijn.

De prijs van deze uitbreiding is niet mals: voor de standaardeditie moet je al €40,- neerleggen. Wil je de Deluxe-edition hebben – welke extra skins voor je wapens en pantsers geeft – dan ben je €50,- kwijt. Dit komt dus bovenop de prijs die je al voor de game hebt neergelegd. We mogen dus voor de prijs het basisspel zelf dus een hoop content en speeluren verwachten.

De uitbreiding zal gepaard gaan met een update van 13GB, ongeacht of je de uitbreiding hebt aangeschaft. Deze update van Monster Hunter: Rise zal nieuwe items toevoegen, een aantal wapens balanceren en de optie mogelijk maken om jouw avatar aan te passen. Dit is opmerkelijk, aangezien de game op de Switch een install size van 6,6 GB heeft. Waarom de patch meer dan dubbel de grootte is van het spel zelf, is een goede vraag.

Tevens wordt er vandaag ook een gratis patch uitgebreid voor Monster Hunter: Rise, waarin twee nieuwe pantsers worden toegevoegd.