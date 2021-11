Monster Hunter Rise op de PC zal alle DLC van de Switch-versie bevatten

Capcom heeft op Steam laten weten dat de PC-versie van Monster Hunter Rise alle DLC zal bevatten die op de Switch zijn uitgebracht.

Dit betekent dat de PC-versie dezelfde content zal bevatten als de nieuwste Monster Hunter heeft sinds versie 3.6.1. Daarbij zal de content tussen de PC-versie en de Switch-versie vanaf eind februari gelijk lopen. Hier zit ook de betaalde DLC bij, zoals de Deluxe Kit en de verschillende DLC packs, maar ook alle kleding, wapen, armor sets en allerlei cosmetische uitbreidingen. Als je een overzicht wil zien van alle DLC, kijk dan hier.

Monster Hunter Rise zal op 12 januari op de PC verschijnen via Steam. De PC-versie zal in een 4K resolutie te spelen zijn en geen framerate limiet hebben, wat de visuele kwaliteit ten goede zal doen. Het origineel kwam op 26 maart 2021 uit op de Nintendo Switch. Wij van Gamingnation waren er zeer enthousiast over: onze collega Jordy noemde het ‘monsterlijk goed’. Lees de review hier!