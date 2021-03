Monster Hunter Rise krijgt tweede demo

Capcom heeft aangekondigd dat het aankomende Monster Hunter Rise een tweede demo krijgt.

De betreffende demo zal vanaf vrijdag beschikbaar zijn in de eShop. Daarin staat de speler in de vorm van een advanced quest tegen Magnamalo alvast een mooie uitdaging te wachten. Capcom heeft daarnaast overigens ook bekend gemaakt dat toekomstige updates voor de game gratis beschikbaar zullen zijn voor alle spelers.

Monster Hunter Rise zal op 26 maart exclusief voor de Nintendo Switch verkrijgbaar zijn. In ieder geval tot volgend jaar; dan verschijnt de game namelijk ook op PC. Bekijk de nieuwe trailer hieronder!

Valiant Hunters, you are Kamura's only hope. #MHRise

Don't blink or you'll miss our first free Title Update monster reveal… đŸ‘€ pic.twitter.com/i3dJvCUuHW

— Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2021