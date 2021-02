Monster Hunter Rise komt volgend jaar naar de pc

Monster Hunter Rise is ook in ontwikkeling voor de pc, maar het duurt nog wel even voor je er mee aan de slag kunt.

De game die volgende maand naar de Nintendo Switch komt, zal in 2022 ook naar de pc komen. Volgens producer Ryozo Tsujimoto hebben veel pc-fans naar de game gevraagd, maar ging bij IGN niet verder in op details voor de pc-versie.

“We hebben veel verzoeken ontvangen voor een pc-versie van Monster Hunter Rise, vooral van buitenlandse spelers, en daarom hebben we besloten om een ​​versie voor pc te ontwikkelen, die we begin 2022 willen uitbrengen”

, aldus Tsujimoto.

“Deze is nog in ontwikkeling, dus ik zou graag meer gedetailleerde informatie willen delen wanneer de tijd rijp is.”

Het is overigens niet geheel verrassend dat deze versie is aangekondigd, aangezien er eerder al informatie lekte. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de game ook naar de PlayStation en Xbox-consoles komt. Echter kan het natuurlijk zijn dat Nintendo een tijdelijke exclusiviteitsdeal met Capcom heeft gesloten. We zullen het in ieder geval voor jullie in de gaten houden!