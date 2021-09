Monster Hunter Rise komt naar Steam

Tijdens de Tokyo Game Show, die momenteel gaande is, laat Capcom te weten de game naar de PC te brengen. Dit met een aantal interessate upgrades.

De gemiddelde PC is toch een stuk sterker dan de Nintendo Switch, en daar gaat Capcom mooi gebruik van maken. Monster Hunter Rise zal op 4K (Ultra HD) draaien, krijgt high-res textures en wordt geoptimaliseert voor toetsenbord en muis. Ook kunnen spelers op Ultra Wide-monitoren spelen en van hogere frame rates genieten.

Wij waren alvast erg enthousiast over de Switch-versie van het spel, welke in maart uitkwam. Hopelijk doet de port het speel eer aan. De Steam-versie is vanaf 12 januari 2022 verkrijgbaar.