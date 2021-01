Monster Hunter Rise-demo vanaf morgen beschikbaar

Capcom heeft vandaag bekend gemaakt dat morgen een speelbare demo van Monster Hunter Rise zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Het nieuws werd uit de doeken gedaan tijdens het digitale Monster Hunter-event.

De demo zal bestaan uit twee training-quests waarbij de speler wordt geïntroduceerd met een aantal nieuwe mechanieken. Het gaat dan specifiek over de nieuwe Wire Bug mechanic (een soort grijphaak) en Wyvern Riding (ja, dat lees je goed). Daarna kun je nog eens losgaan in twee echte quests; alleen, of met meerdere spelers. Geïnteresseerden dienen wel ‘snel’ te zijn; de demo verdwijnt namelijk alweer op 1 februari uit de Nintendo eShop.

Tijdens de livestream van vandaag onthulde Capcom ook een aantal andere zaken omtrent Monster Hunter Rise. Zo is er een nieuw gebied (Frost Islands) en kunnen Wyverns nu ook met elkaar vechten. De volledige livestream met alle details kun je hieronder bekijken, of terugvinden op de website.

Monster Hunter Rise zal 26 maart exclusief verschijnen voor Nintendo Switch.