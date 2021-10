Monopoly Madness laat je de bekende bordgame opnieuw ontdekken

Monopoly Madness, de videogame die het iconische Monopoly-spel heeft heruitgevonden, is vanaf 9 december verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia en Windows PC via de Ubisoft Store. Tevens is de game ook onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice.

In Monopoly Madness racen spelers in kortere rondes tegen maximaal 5 andere spelers in de chaotische straten van Monopoly City. Spelers moeten geld en grondstoffen verzamelen, gebouwen kopen en upgraden, tegenstanders saboteren en hun valstrikken vermijden om rijkdommen te winnen. Onderweg halen spelers power-ups uit kisten, waaronder bulldozers, drilboren en meer, die ze tegen tegenstanders gebruiken om een voordeel te behalen en zo te winnen. Spelers moeten echter oppassen voor willekeurige events die op elk moment kunnen plaatsvinden, wat de weg naar rijkdom des te chaotischer maakt.

Een totaal van 20 nieuwe speelbare personages, geïnspireerd op de klassieke Monopoly tokens, kunnen worden gebruikt in vier unieke omgevingen met hun eigen unieke sfeer en architectuur. Er zijn in totaal 20 verschillende arena’s met elk hun eigen niveau en indeling.