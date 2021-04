Mogelijke uitbreiding Outer Wilds op komst

Het lijkt erop dat Outer Wilds binnenkort wat nieuwe extra downloadbare content krijgt.

Echoes of the Eye, zoals de dlc heet, werd gespot op Steam Records en vervolgens op Twitter geplaatst. Opvallend is dat zowel uitgever Annapurna Interactive als ontwikkelaar Mobius Digital de betreffende tweet opnieuw hebben gedeeld. Grote kans dus dat de dlc er echt gaat komen.

Outer Wilds laat zich het beste omschrijven als een openwereld-game. De speler dient een zonnestelsel te verkennen, waar de tijd vastzit in een lus van 22 minuten. Dat is ook de exacte tijd die jij als speler hebt om op verkenningstocht te gaan, verschillende planeten te ontdekken en mysteries op te lossen.

Outer Wilds is momenteel speelbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc en zal later dit jaar ook verschijnen voor Nintendo Switch. Verdere details over Echoes of the Eye zijn nog niet bekend.