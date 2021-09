Er is mogelijk een nieuwe Crash Bandicoot-game in de maak. Althans, die suggestie wekken de makers in een recent vrijgegeven video.

Crash Bandicoot verscheen alweer 25 jaar geleden. Daarom hebben Paul Yan en Avery Lodato een videoboodschap uitgebracht. Het tweetal is werkzaam bij ontwikkelaar Toys for Bob dat verantwoordelijk is voor het vierde deel in de franchise.