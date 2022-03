Mogelijk een live-action serie van God of War in ontwikkeling bij Amazon

Volgens “betrouwbare bronnen” van website Deadline is Amazon in gesprek met PlayStation Studios voor een live-action serie.

De gesprekken zouden al vergevorderd zijn en er zouden al zelfs mensen aangenomen te zijn. Zo worden Mark Fergus en Hawk Ostby genoemd als projectleiders. Daarnaast zou Rafe Judkins, bekend van The Wheel of Time, ook aan dit project worden gelinkt. Verdere details kon Deadline niet delen, maar Sony en Amazon hebben het project nog niet officieel bevestigd.

Het zou overigens geen verrassing zijn als dit waar blijkt. PlayStation Productions timmert hard aan een flinke line-up van films en series. Zo weten we dat er aan een Twisted Metal gewerkt wordt, maar ook een film van Ghost of Tsushima en de Last of Us-serie van Chernobyl producer Craig Mazin.

Bovendien wordt er later dit jaar God of War Ragnarok verwacht en hoe zou je deze serie beter onder de aandacht kunnen brengen als met een nieuwe serie?! Wie zouden jullie overigens een goede acteur vinden om Kratos te laten vertolken?!