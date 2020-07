Sony heeft laten weten dat Call of Duty: Modern Warfare 2 en Fall Guys de PlayStation Plus-games van augustus zijn.

Het gaat bij Modern Warfare 2 om de remaster die vorig jaar werd uitgebracht en die bevat niet de multiplayer van de uit 2009 stammende scooter.

Daarnaast zal de indie game Fall Guys vanaf 4 augustus ‘gratis’ verkrijgbaar zijn via PlayStation Plus. Vergeet voor die tijd niet om even de PlayStation Plus-games van deze maand nog in huis te halen.