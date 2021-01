Modder maakt kleinste draagbare versie van Nintendo 64 ooit

Als Nintendo ooit nog inspiratie zoekt voor een nieuwe handheld zouden ze deze modder zeker om raad kunnen vragen. GmanModz heeft namelijk een draagbare mini versie van de Nintendo 64 gemaakt.

Het klinkt misschien niet heel indrukwekkend, maar GmanModz maakte zelf de moederbord van de Nintendo 64 op een kleinere schaal na om deze passend te maken voor zijn handheld-versie. Deze maakt overigens geen gebruik van emulators, maar gewoon van de officiĆ«le catridges van de console.’ Het enige nadeel dat deze handheld heeft, is dat de batterij naar anderhalf uur leeg is. Check vooral het filmpje om hem in actie te zien!

De Nintendo 64 zal bij sommige niet bekend zijn, maar dit is de eerste console van Nintendo die games in 3D (nee niet 3D als met een speciale bril) liet afspelen. De overgang van de ‘platte’ 2D games was voor de meeste gamers dan ook een van de grootste sprongen voorwaarts.

In totaal gingen er een slordige 33 miljoen exemplaren van over de toonbank in zo’n acht jaar tijd. Het was een bescheiden succes voor de Japanse platformhouder. Helemaal als je bedenkt dat de Nintendo Switch dit getal al binnen twee jaar had gehaald.