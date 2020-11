Mod laat Skyrim op 60fps op de Xbox Series X draaien

Het is ongelofelijk dat Skyrim deze dagen nog steeds zoveel gespeeld wordt. Het spel is al jaren oud en alhoewel de meeste mensen het spel al wel eens gespeeld hebben, zijn er nog steeds talloze andere die het spel graag (opnieuw) willen beleven. Voor die specifieke groep is er goed nieuws.

Er is namelijk een mod waarmee spelers een 60 frames per second-ervaring kunnen krijgen. Met deze Uncap FPS-mod kan het spel op de Xbox Series X worden gespeeld op 60 FPS. Voor degenen onder jullie die een Xbox Series X hebben: jullie kunnen de mod rechtstreeks vanuit de game downloaden.

Voorlopig zal dit een extra stimulans kunnen zijn om de game opnieuw te spelen terwijl we wachten op de volgende game. Helaas weten we niet wanneer dat zal zijn, aangezien Bethesda eerder al aangaf dat Starfield, uitkomt vóór The Elder Scrolls VI. Dat gezegd hebbende, we weten niets over Starfield, dus ik kan me voorstellen dat het nog een paar jaar zal duren voordat we details krijgen over de volgende Elder Scrolls-game.