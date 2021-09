Mmorpg Lost Ark is uitgesteld tot 2022

De nieuwe mmorpg Lost Ark van ontwikkelaar Smilegate en Amazon Games is uitgesteld naar begin 2022.

Smilegate meld dat ze momenteel druk bezig zijn met het vertalen van teksten, bugs verhelpen en veel tijd spenderen in de opnamestudio om de game zo af mogelijk te maken. Ook de infrastructuur wordt op de schop genomen, zodat de servers bij de release voldoende verkeer aan kunnen. Het lijkt echter meer werk te zijn gedacht.

Na de technische alfa hebben ze ontdekt dat er nog meer werk aan de winkel is. Men wacht al erg lang, ze willen er voor zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is, aldus de blog op de website. Spelers hoeven echter niet tot begin volgend jaar te wachten om weer de kans te krijgen om te spelen. Er komen dit jaar nog verschillende bèta momenten. Zo is er een gesloten bèta van 4 tot en met 9 november. Deze is voornamelijk voor preorders, maar je kunt je ook hier inschrijven om kans te maken op een plekje.

Lost Ark is goed te vergelijken met de gameplay van Diablo. Je kijkt neer op je personage en hakt je een weg door hordes vijanden. De game kwam in 2018 al uit in Korea, Japan en Rusland, maar er stond toentertijd geen westerse release op de planning. Amazon Games heeft uiteindelijk hier de regie van overgenomen. Naast dat ze meer tijd willen voor de game wordt er op Twitter ook gespeculeerd dat het met de release van Amazon’s New World MMO te maken heeft, welke eind september lanceert. Dit heeft wel een hoog ‘korreltje zout’ gehalte natuurlijk, men kan simpelweg gefrustreerd zijn door het uitstellen van Lost Ark.

Mocht je er nog niet bekend mee zijn, bekijk dan hieronder een uitgebreide gameplay video van Lost Ark.