MLB: The Show 21 verschijnt in april voor PlayStation en Xbox-platforms

Sony heeft de eerste details van MLB: The Show 21 vrijgegeven. We wisten dat de game voor het eerst naar Xbox-platforms zouden komen, maar nu weten we hoe dat vorm krijgt.

Sony’s honkbalgame zal op 20 april gaan verschijnen en het is dus voor het eerst in de geschiedenis geen exclusive meer. MLB: The Show 21 komt namelijk ook naar de Xbox-consoles.

Sterker nog, de game komt naar twee generaties consoles, namelijk de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S. Om het nog interessanter te maken, zal de game ook cross-play ondersteunen, net als cross-progression. Hoewel dit, net als bij Call of Duty en alle andere spellen die cross-progression ondersteunen, niet geldt voor de virtuele valuta Stubs.

De standaardversie heeft een adviesprijs van 60 euro voor de PlayStation 4 en Xbox One gekregen en de PlayStation 5 en Xbox Series-versies kosten een tientje meer. Sony heeft ook onthuld dat atleet Fernando Tatis Jr. op de cover van de game zal staan.

Voor de lancering zullen er ook meer gameplay details worden onthuld. Zo heeft Sony San Diego allerlei events gepland staan, die vanaf maart zullen beginnen. Dit gebeurt onder de naam Feature Premiers, die op Twitch, Facebook en YouTube zijn te volgen. Er zullen in totaal zes van online worden geknald en elk deel bespreekt een andere gameplay update.

Onlangs hoorden we nog een interessant gerucht over Sony’s San Diego. De studio zou namelijk uitgebreid zijn om zich te kunnen focussen op bestaande PlayStation IP. Het zou zo maar kunnen dat zij verantwoordelijk worden voor een nieuwe Uncharted!