Miyazaki komt met een hoop nieuwe Elden Ring-informatie

Nadat Elden Ring vorige week voor het eerst te zien was op Summer Games Fest, is er nu ook een hoop nieuwe informatie vrijgegeven. De informatie is afkomstig van een IGN-interview met Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring zal zich afspelen in de ‘Lands Between’, dat opgedeeld is in zes hoofdgebieden. Elk van deze hoofdgebieden is eigendom van een demigod. Het staat de speler vrij om de volgorde van de te doorlopen gebieden te bepalen: “You won’t be able to access everything from the start, but there are a lot of different ways you can approach each area […] And there’s a lot of freedom as to which order you tackle different areas as well.”, aldus Miyazaki.

Ook zal de speler in de loop van de game een hub ontgrendelen. Vanuit die hub zijn diverse gebieden makkelijk te bezoeken, evenals diverse kerkers, catacomben, kastelen en forten. Daarnaast is het voor de speler nu ook mogelijk om te springen en een paard te berijden. Ook is er ‘fast travel’ toegevoegd.

Zoals we gewend zijn uit eerdere Soulsgames, is het ook nu weer mogelijk om een eigen personage aan te maken. Elden Ring kent volgens Miyazaki ook talloze wapens en zo’n honderd verschillende skills. Volgens hem moet dit de variatie in speelstijlen groter maken. Ook multiplayer is weer van de partij: spelers hebben de mogelijkheid anderen uit te nodigen.

Miyazaki doet verder uit de doeken dat Elden Ring meerdere eindes kent en de grootste game is die FromSoftware tot op heden heeft gemaakt. Hij geeft daarbij verder aan dat spelers die zich enkel op het hoofdverhaal focussen, zo’n dertig uur zoet zullen zijn.

Elden Ring werd oorspronkelijk in 2019 aangekondigd door uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar FromSoftware. De game zal, als alles volgens planning verloopt, op 21 januari 2022 verschijnen voor PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en S en PC.