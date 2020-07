Minimun en aanbevolen specs pc-versie Horizon Zero Dawn bekend

Guerrilla Games heeft de minimum en aanbevolen specs voor Horizon Zero Dawn onthuld. Nu weet je in ieder geval of je de game op je pc kunt draaien.

Minimum

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bits

Processor: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Version 12

Storage: 100 GB available space

Aanbevolen

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bits

Processor: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Version 12

Storage: 100 GB available space

Je zult in ieder geval aardige pc en wat vrije ruimte op je harde schijf nodig hebben. Daarvoor krijg je wel de mogelijkheid om de game op ultra-wide monitors te spelen, maar ook unlocked framerate en grafische customization opties tot 120 fps.

Horizon Zero Dawn is vanaf 7 augustus verkrijgbaar voor de pc via Steam en Epic Games Store.