Minimum en aanbevolen specs Deathloop onthuld

Bethesda heeft onthuld wat de vereisten zijn om Deathloop op je PC te kunnen spelen.

Deathloop PC Specs

PC SPECS

Ultra 4K Specs: 4K / 60 FPS With Ultra Settings

OS: 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processor : Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz or AMD Ryzen 7 3800XT

Memory : 16 GB system RAM

Graphics : Nvidia RTX 3080 (10GB) or AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

DirectX : Version 12

Storage : 30 GB available space (SSD)

Recommened Specs: 1080P / 60 FPS With High Settings

OS : 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processor : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

Memory : 16 GB

Graphics : Nvidia RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX : Version 12

Storage : 30 GB available space (SSD)

Minimum Specs: 1080P / 30 FPS With Low Settings

OS : 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processor : Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Memory : 12 GB

Graphics : Nvidia GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX : Version 12

Storage : 30 GB available space (HDD)

PC ADVANCED SETTINGS

Visuals – Standard Settings

Field of View (65 to 110 degrees)

Ultrawide support

AMD FidelityFX Super Resolution support

Visuals – Advanced Settings

Texture Details

Model Details

Shadow Details

Water Details

Terrain Details

Decal Details

Ambient Occlusion

Sun Shadows

Post-Process Anti-Aliasing

TWAA Sharpness

Sharpness Post Process

Camera Motion Blur

Bloom (yes/no)

Depth of Field (yes/no)

Lens Flare (yes/no)

Light Shafts (yes/no)

Gameplay Options: Headbob (0 to 100)

Spelers die de game gepre-orderd hebben, kunnen de game 48 uur voor de lancering pre-loaden. Deathloop verschijnt op 14 september voor de pc en PlayStation 5.