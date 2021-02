Minecraft Dungeons heeft 10 miljoen spelers

Minecraft Dungeons heeft de mijlpaal van 10 miljoen spelers gehaald. Een indrukwekkend aantal voor een game die nog geen jaar oud is!

De spin-off van het populaire Minecraft werd in mei 2020 uitgebracht voor de Xbox, PC, Nintendo Switch en Playstation. In tegenstelling tot het origineel ben je hier niet enkel bezig met bouwen. Het is een behoorlijke uitgebreide A-RPG geworden, welke je een beetje kunt vergelijken met de gameplay van Diablo en Path of Exile.

Het afgelopen jaar heeft voor leuke cijfers gezorgd. Zo hebben al 10 miljoen spelers bijgedragen aan het 5,934,629 keer doden van de Arch-Illager, hebben ze 1141 jaar in camp doorgebracht en heeft men in totaal 19,511,994 keer gepoogd de Redstone Monstrosity te verslaan, wat zo’n 7,044,521 keer gelukt is. De game wordt nog actief ondersteund en er staat ook al weer nieuwe DLC op het menu: Flames of the Nether. Deze moet op 24 februari verschijnen, net als een gratis nieuwe cape en een nieuw huisdier, om te vieren wat er bereikt is.