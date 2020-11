Milla Jovovich komt naar Monster Hunter World: Iceborn

Capcom komt met DLC voor Monster Hunter World: Iceborn dat is geïnspireerd op de komende Monster Hunter film.

Capcom is niet schuw van cross-over events en het is dan ook niet heel gek dat ze aan de Monster Hunter film geïnspireerde content werken. Net als voorgaande samenwerkingen zal deze de content speciale quests bevatten en deze zijn op alle platforms voor een bepaalde tijd te spelen.



In het tweedelige ‘Event Quest’ zal je als Milla Jovovich het gevecht aan gaan met twee Black Diablos (de monsters die ook in de trailer getoond werden). Daarna neem je het op tegen de Greater Rathalos. Deze quest zijn voor de Master Rank en zijn alleen solo speelbaar, dus je kunt een pittige uitdaging verwachten.

Door deze quests te voltooien kun je speciale gear en armor, die je personage in Artemis (Milla Jovovich’s personage in de film) veranderen. Het is echter ook mogelijk om zelf de armor te craften.

De quests zijn tussen 2 en 4 december te spelen en leuk detail is dat Jovovich de stem heeft ingesproken voor extra authenticiteit. Mocht je niet geïnteresseerd zijn in deze grind, kun je ook door tussen 27 november en 2 december in te loggen een item pack ontvangen. Dit zijn echter alleen verbruiksartikelen. Voor alle overige details kun je het beste even naar de Monster Hunter blog gaan.